У жителя Приволжского района нашли маковую соломку

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В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району от неравнодушных граждан поступила информация о том, что 26-летний неоднократно ранее судимый за имущественные преступления местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины, где в присутствии понятых, с разрешения владельца, провели осмотр жилища. В прихожей дома сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли жестяные чашки с измельченным веществом растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что измельченное вещество является наркотическим – маковой соломкой, масса которой в высушенном состоянии составила около 35 гр., что законодатель относит к значительному размеру.

Задержанный в ходе опроса пояснил полицейским, что нарвал в поле дикорастущий мак, планируя использовать его производные для личного потребления. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении безработного местного жителя группой дознания ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Расследование продолжается.