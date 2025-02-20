У тольяттинки из-за плохого обращения забрали опекаемых девочек

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В настоящее время жизни и здоровью девочек ничего не угрожает - они находятся в одном из реабилитационных центров города.

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти от работников социального учреждения поступила информация о том, что местная жительница, являющаяся опекуном, ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

Как рассказала старший дознаватель ОД ОП по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти майор полиции Татьяна Ануфриева: «В ходе проверки информации о жестоком обращении женщины 1994 года рождения с опекаемыми девочками 2010 и 2011 годов рождения, полицейские установили, что жительница Тольятти неоднократно во время конфликтов причиняла телесные повреждения детям».

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили педагогов, родственников и соседей, пообщались с девочками, оказали им необходимую помощь.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает - они находятся в одном из реабилитационных центров города.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается жестокому обращению, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22; 8(846)921-22-23 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт 63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».