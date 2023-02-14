У самолета, летевшего в Самару, отказала система предотвращения столкновений

109

В небе над Казахстаном у самолета авиакомпании Utair отказала одна из важных систем безопасности.

Об этом пишет телеграм-канал AVIAINCIDENT. Сигнал о происшествии поступил диспетчерам вчера, 13 февраля, в 19:25 по московскому времени.

Воздушное судно летело из узбекского города Самарканд в Самару. Однако в полете у него отказала система TCAS – она нужна для того, чтобы снизить вероятность столкновения самолетов. За счет наличия такого датчика они могут «видеть» друг друга.

Несмотря на сбой, пилоты сумели обеспечить требуемые параметры полета. В 21:31 по местному времени самолет благополучно приземлился в самарском аэропорту «Курумоч», пишет Обозрение.