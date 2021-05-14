Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Ульяновской области украл велосипед в Сызрани
Житель Ульяновской области украл велосипед в Сызрани
Кешбэк за детский отдых в России начинает работать
Кешбэк за детский отдых в России начинает работать
Жители Кинель-Черкасского района проходят вакцинацию в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах
Жители Кинель-Черкасского района проходят вакцинацию в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах
Инвестиционный тариф РКС-Самара в действии
Инвестиционный тариф «РКС-Самара» в действии
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
К Земле летит астероид размером со Статую Свободы
К Земле летит астероид размером со Статую Свободы
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.32
EUR 89.93
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарца конфисковали семь меховых шуб

14 мая 2021 09:37
120
У самарца конфисковали семь меховых шуб

Житель г. Самары, занимающийся продажей шуб, реализовывал меховые изделия, на которых полностью отсутствовала маркировка с указанием обязательной информации, что является нарушием ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. В отношении мужчины был составлен административный протокол.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что на семи меховых шубах отсутствует маркировка с указанием обязательной информации. А именно, отсутствует наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя  и его юридический адрес, размер изделия, состав сырья, товарный знак,  гарантийные обязательства изготовителя, дата изготовления, номер партии продукции. Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией меховых изделий.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство. Семь меховых шуб, являющихся предметом административного правонарушения конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: контрафакт судебные приставы шубы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти снесли незаконный торговый павильон
13 мая 2021, 09:41
В Тольятти снесли незаконный торговый павильон
Принятые судебным приставом меры помогли должнику осознать, что, не исполняя решение суда, он лишь усугубляет ситуацию. Происшествия
245
Судебные приставы помогли сызранке обменять бракованный холодильник на новый
12 мая 2021, 09:26
В Сызрани судебные приставы помогли обменять бракованный холодильник на новый
Жительница соседней области купила в г. Сызрани холодильник. Товар оказался бракованным. Происшествия
399
У тольяттинки арестовали LADA Priora за неоплаченные штрафы ГИБДД
11 мая 2021, 10:16
У тольяттинки арестовали LADA Priora за неоплаченные штрафы ГИБДД
Узнав об этом, должница оплатила долги в сумме свыше 135 тысяч рублей. Происшествия
359
В центре внимания
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
14 мая 2021  11:44
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
Культура
72
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходно
14 мая 2021  11:09
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной
Транспорт
93
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
14 мая 2021  10:17
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
Экология
114
В Самаре работает информационный центр акции Ночь музеев-2021»
14 мая 2021  09:50
В Самаре работает информационный центр акции «Ночь музеев-2021»
Культура
158
В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда сумела защитить завоёванный в 2019 титул и вновь стать чемпионами турнира.
13 мая 2021  21:34
Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренеров БК «Самара» с успешным завершением сезона
Спорт
297
Весь список