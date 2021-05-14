У самарца конфисковали семь меховых шуб

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Житель г. Самары, занимающийся продажей шуб, реализовывал меховые изделия, на которых полностью отсутствовала маркировка с указанием обязательной информации, что является нарушием ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что на семи меховых шубах отсутствует маркировка с указанием обязательной информации. А именно, отсутствует наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя и его юридический адрес, размер изделия, состав сырья, товарный знак, гарантийные обязательства изготовителя, дата изготовления, номер партии продукции. Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией меховых изделий.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство. Семь меховых шуб, являющихся предметом административного правонарушения конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.