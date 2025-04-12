У пьяной сызранки арестовали автомобиль

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В начале текущего года в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в районе ул. Хлебцевича г. Сызрани, экипаж ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» остановил для проверки документов автомобиль KIA TF (OPTIMA). На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, девушка – водитель пояснила, что документов при себе не имеет. Инспектора сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи. Местную жительницу отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.



Ранее задержанная уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Соответствующих выводов нарушительница дорожной безопасности не сделала и спустя некоторое время вновь села за руль автомобиля пьяной. Она призналась полицейским, что вместе с подругой выпила несколько фужеров шампанского и решила перегнать свой автомобиль в другое место, что бы он никому не мешал. Со слов задержанной она думала, что выпила немного и состояние опьянения у неё не сильное и что никто не узнает, о том, что она сделала.

31 – летней жительнице Сызрани предъявлено обвинение. На транспортное средство обвиняемой наложен арест.