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У новокуйбышевца за долг по алиментам арестовали иномарку

19 декабря 2023 10:58
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У новокуйбышевца за долг по алиментам арестовали иномарку

Житель г. Новокуйбышевска может лишиться своей иномарки за долг по алиментам в 370 тысяч рублей.

Согласно решению суда 42-летний житель Самарской области обязан был ежемесячно перечислять часть дохода на содержание своего ребенка. Мужчина от уплаты алиментов уклонялся и накопил долг в 370 тысяч рублей. В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска в отношении него возбудили исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы установили, что мужчина является владельцем транспортного средства «KIA». В результате неоднократных выходов стало известно во сколько должник возвращается домой и где паркует автомобиль. Судебные приставы стали ждать очередного его возвращения.

Приехав домой, должник поставил свой автомобиль на привычное место, где его и ждали сотрудники Службы. В отношении иномарки ими был составлен акт описи и ареста. После этого транспортное средство передали на ответственное хранение специализированной организации.

Теперь должнику предстоит погасить задолженность перед ребенком или расстаться с автомобилей, который, в случае непогашения задолженности, будет передан на реализацию.

 

Теги: Судебные приставы

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