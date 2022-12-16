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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У автомобилистки из Отрадного арестовали многомиллионный внедорожник

16 декабря 2022 09:56
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У автомобилистки из Отрадного арестовали многомиллионный внедорожник

Судебные приставы г. Отрадного Самарской области арестовали у любительницы быстрой езды внедорожник «Toyota Land Cruiser». Сумма ее долга за административные правонарушения по линии ГИБДД и начисленные штрафные санкции превысила 330 тысяч рублей.

Соответствующие исполнительные производства находились в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре. Однако любительница погонять с ветерком была «поймана» не в областной столице, а в г. Отрадном во время рейдового мероприятия. Сотрудники ГИБДД остановили автоледи и выяснили, что за ней числится долг в несколько сотен тысяч рублей.

На этот раз у должницы скрыться не вышло – судебные приставы г. Отрадного оперативно прибыли на место. Сотрудники Службы напомнили автолюбительнице о ее финансовых обязательствах и составили акт описи и ареста ее автомобиля. Также должницу предупредили, что если она и дальше продолжит уклоняться от своих обязательств, то ее внедорожник будет реализован, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.

На следующий же день автолюбительница погасила все штрафы и исполнительский сбор на общую сумму в 334 тысячи рублей. Судебный пристав-исполнитель арест с автомобиля снял, исполнительные производства окончил, а внедорожник вернул хозяйке, которая пообещала впредь внимательнее относиться к правилам дорожного движения и погашению штрафов за их нарушение.

 

Теги: Судебные приставы

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