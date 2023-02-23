Тройное столкновение в Красноярском районе с участием большегруза: пострадал ребенок

121

22 февраля 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе в 17:20 час. Водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной «Scania» в составе с полуприцепом, двигался по автодороге «М5 Урал» со стороны поселка Сергиевск в направлении города Самара. На 1068 км 470м не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил постоянного контроля за движением автомобиля, в результате чего произошел занос полуприцепа с дальнейшим наездом на препятствие (металлическое ограждение) на левой стороне по ходу движения транспортного средства. Впоследствии произошло столкновение с автомобилями «Toyota», под управлением водителя 1975 года рождения и «Hyundai», под управлением водителя 1981 года рождения. Несовершеннолетний пассажир автомобиля «Hyundai» - мальчик 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение.