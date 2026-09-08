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Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных

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Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С 01.09.2022 вступили в силу изменения в Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН.

За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа:

- на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей;

- на должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей.

26.12.2022 вступил в силу Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных».

Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре, необходимо предоставить уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Ознакомиться с новыми формами и примерами их заполнения можно на портале Персональных данных Роскомнадзора по следующим адресам:

- форма уведомления об обработке персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/;

- форма уведомления об изменении сведений https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/updateform/;

- форма уведомления о прекращении обработки персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/exclusion/.

С целью ускорения процесса включения организации в реестр, рекомендуем вам пользоваться формами уведомлений в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-97, 250-05-82.

 

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