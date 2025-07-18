Тройное ДТП в Самаре: пострадали водитель и четырехлетняя девочка

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17 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Промышленном районе Самары в 19:20 43-лений водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигался по Московскому шоссе, в районе дома №81 «Б» по Московскому шоссе он не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства. Он наехал на Chevrolet Niva под управлением водителя – 45-летнего мужчины, который остановился в плотном потоке транспорта. После этого транспортное средство Chevrolet Niva отбросило на впереди стоящее транспортное средство Haval Jolion под управлением водителя – 36-летней женщины. Пострадавшие: водитель Haval Jolion и находившаяся в салоне автомобиля 4-летняя девочка были доставлены «скорой помощью» в медицинское учреждение. Им рекомендовано амбулаторное лечение.