Трое девочек угнали автомобиль, чтобы добраться до места учебы.

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В результате они попали в ДТП и по счастливой случайности не пострадали.

Как сообщили в управлении МВД России по городу Стерлитамаку, утром 15 марта в полицию обратился местный житель и сообщил о пропаже ВАЗ-2110. Машину он припарковал у дома своих знакомых, где в это время находились три подружки в возрасте 14, 15 и 16 лет. Утром девочки отправились на учебу не на общественном транспорте, а на автомобиле, тайно взяв ключи от «десятки» у хозяина. Однако, по пути юные угонщицы врезались в дерево. На месте ДТП их задержали сотрудники ГИБДД. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, пишет КТВ-Луч.