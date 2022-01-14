Трое взрослых и 7-летняя девочка погибли в смертельном ДТП в Исаклинском районе

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Сотрудники полиции выясняют подробности ДТП, которое произошло сегодня, в 19:00 на 1157 км автодороги М-5 Урал в Исаклинском районе Самарской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом.

Водитель 1981 года рождения, женщина - пассажир 1982 года рождения, и 7-летняя девочка - пассажир автомобиля «Лада Приора» погибли на месте ДТП.

Во время госпитализации с места ДТП скончалась девушка-пассажир 2002 года рождения.

Еще один пассажир легкового автомобиля – 8-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО