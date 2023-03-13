Трехлетняя девочка в США застрелила старшую сестру из родительского пистолета

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Трагический инцидента произошел воскресным вечером в Хьюстоне – городе, расположенном в штате Техас на юге США.

Как выяснили полицейские, сестры трех и четырех лет остались в одной из комнат родительского дома без присмотра. При этом, в тот момент в жилище находились пятеро взрослых – мать и отчим девочек, и пришедшие в гости знакомые.

При неустановленных пока обстоятельствах младшая из девочек нашла в помещении заряженный родительский пистолет и произвела выстрел, пуля попала в ее старшую сестру.

Вызванные на место ЧП медики ничем не смогли помочь пострадавшей, которая скончалась от полученного ранения.

В прокуратуре отметили, что пока не ясно – будут ли предъявлены обвинения кому-то из взрослых, процессуальное решение примут по итогам предварительного полицейского расследования, которое еще продолжается, пишет Смотрим.