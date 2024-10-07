Тольяттинцы годами копили мусор в квартире

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Собственники квартиры не исполняли своих обязательств по содержанию жилого помещения. Жильцы дома жаловались на неприятный запах, распространяющийся из соседской квартиры. В ходе комиссионного обследования жилого помещения было установлено, что квартира и в самом деле находится в неудовлетворительном состоянии. Комнаты были захламлены бытовым мусором, пищевыми отходами. Суд принял решение в пользу остальных жильцов подъезда и обязал собственников привести квартиру в соответствие санитарным нормам. На основании исполнительного листа в отношении них в отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбудили исполнительные производства.



Несмотря на то, что жильцы квартиры знали о своих обязанностях, исполнять решение суда они не спешили. Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительных производств вынес в отношении должников постановления о временном ограничении в праве выезда из страны и назначил новый срок для исполнения судебного решения.



В результате должники привели жилое помещение в порядок.