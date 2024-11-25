Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти взыскали в пользу потерпевшего компенсацию материального ущерба в размере 212 тысяч рублей, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия.

Житель г. Тольятти выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным авто. В результате ДТП транспортное средство пострадавшего получило повреждение переднего бампера и фар. Мужчина обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба.

На основании поступившего исполнительного документа в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Так как добровольно возмещать компенсацию должник не торопился, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 14 тысяч рублей.

Должник упрямился и продолжал игнорировать решение суда. Тогда сотрудник Службы арестовал его расчетные счета и обратил взыскание на заработную плату. В результате принятых мер в пользу пострадавшего в ДТП мужчины была взыскана компенсация материального ущерба в полном объеме. Исполнительский сбор должником также оплачен.

Денежные средства уже поступили на счет взыскателя, а ранее вынесенные ограничения в отношении мужчины отменены.