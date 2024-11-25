Я нашел ошибку
Главные новости:
Запущена платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ для помощи участникам СВО
Запущена платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ для помощи участникам СВО
В Самаре 28 ноября состоится церемония открытия XXIX Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского.
В Самаре 28 ноября состоится церемония открытия XXIX Международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского
Путин дал право на отсрочку от армии еще одной категории россиян
Путин дал право на отсрочку от армии еще одной категории россиян
В Самарской области с 1 июля 2025 года повысят тарифы на электроэнергию
В Самарской области с 1 июля 2025 года повысят тарифы на электроэнергию
Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину
Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину
В Самарской области произошло более 1,2 тысячи пожаров из-за электрообогревателей в 2024 году
В Самарской области произошло более 1,2 тысячи пожаров из-за электрообогревателей в 2024 году
Правительство Самарской области и Всероссийское общество слепых подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Самарской области и Всероссийское общество слепых подписали соглашение о сотрудничестве
В Кинельском районе в ДТП пострадали мужчина и мальчик
В Кинельском районе в ДТП пострадали мужчина и мальчик
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.58
1.9
EUR 107.43
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину

25 ноября 2024 18:59
119
Тольяттинцу пришлось заплатить за разбитую в ДТП машину

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти взыскали в пользу потерпевшего компенсацию материального  ущерба в размере 212 тысяч рублей, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия.

Житель г. Тольятти выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным авто. В результате ДТП транспортное средство пострадавшего получило повреждение переднего бампера и фар. Мужчина обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба.

На основании поступившего исполнительного документа в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Так как добровольно возмещать компенсацию должник не торопился, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 14 тысяч рублей.

Должник упрямился и продолжал игнорировать решение суда. Тогда сотрудник Службы арестовал его расчетные счета и обратил взыскание на заработную плату. В результате принятых мер в пользу пострадавшего в ДТП мужчины была взыскана компенсация материального ущерба в полном объеме. Исполнительский сбор должником также оплачен.

Денежные средства уже поступили на счет взыскателя, а ранее вынесенные ограничения в отношении мужчины отменены.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жителей Самарской области призывают сообщать о коррупции
25 ноября 2024, 16:12
Жителей Самарской области призывают сообщать о коррупции
Вся поступившая информация тщательно проверяется. Общество
174
Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти
22 ноября 2024, 11:57
Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти
Судебные приставы взыскали с нарушителя уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей. Общество
423
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
21 ноября 2024, 13:40
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Причиной спора стало адресованное мужчине требование от председателя ТСЖ и других жильцов дома убрать скутер с гаражного проезда. Общество
452
В центре внимания
На площадке у Самарского филиала Третьяковской галереи монтируют 16-метровую елку
25 ноября 2024  16:30
На площадке у Самарского филиала Третьяковской галереи монтируют 16-метровую елку
189
Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора
25 ноября 2024  12:32
Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора
608
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
24 ноября 2024  12:27
На самарской набережной монтируют новую иллюминацию
506
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
24 ноября 2024  12:00
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем матери
517
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
22 ноября 2024  18:19
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
1131
Весь список