Тольяттинские полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что потерял банковскую карту. После этого с его расчетного счета были списаны денежные средства.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что картой расплачивались через терминал, расположенный в одном из продуктовых магазинов Центрального района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован предполагаемый злоумышленник.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: азиатская внешность, на вид 35-40 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.

Был одет: футболка темно-синего цвета с белым лейблом на груди слева, штаны темно-синего цвета, кроссовки серого цвета с белой подошвой, на голове очки солнцезащитные.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482) -93-49-51, 89770712622 или 102.