Я нашел ошибку
Главные новости:
Домашнюю кондитерскую по соцконтракту открыла многодетная семья из Ставропольского района
Домашнюю кондитерскую по соцконтракту открыла многодетная семья из Ставропольского района
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов
Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов
Пенсионерку ограбили в собственной квартире в Тольятти
Пенсионерку ограбили в собственной квартире в Тольятти
Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая
Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая
7 из 10 самарцев лучше работают в хорошем настроении
7 из 10 самарцев лучше работают в хорошем настроении
Евросоюз продлил санкции против России до конца февраля 2024 года
Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию
Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов

21 февраля 2023 10:20
64
Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы отделения судебных приставов Автозаводского района №1
 г. Тольятти обязали жительницу многоквартирного дома убрать складируемый мусор, отремонтировать санузел и произвести дезинфекцию жилого помещения от насекомых. 

Жительница г. Тольятти осложняла быт соседям, складируя в своей квартире бытовой мусор. Сбор отходов на территории жилплощади стал причиной того, что квартиру заселили тараканы и мухи. Помимо мусора, в квартире также отсутствовали двери и розетки, местами были повреждены напольное и настенное покрытие, а также было неисправно сантехническое оборудование.

Антисанитарные условия заставили администрацию г.о. Тольятти обратиться с заявлением в суд. Изучив материалы дела, суд обязал женщину привести жилое помещение в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан и отвечающее санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель разъяснил должнице, что в случае неисполнения требований исполнительного документа к ней будут применены меры принудительного характера. Однако аргументы сотрудника Службы не побудили женщину исполнить решение суда в установленный срок. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с местной жительницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.  Ее также предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Данные меры воздействия дали свой результат. Должница убрала мусор, привела жилую площадь в надлежащий вид и произвела дезинфекцию помещения.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Новокуйбышевска ответит за оскорбление судебного пристава
20 февраля 2023, 09:42
Жительница Новокуйбышевска ответит за оскорбление судебного пристава
Наказание по данной статье предусматривает уголовный штраф до 40 тысяч рублей. Происшествия
286
В Тольятти снесли незаконный ларек с семенами
17 февраля 2023, 10:01
В Тольятти снесли незаконный ларек с семенами
Индивидуальный предприниматель разместила на муниципальной земле нестационарный торговый объект площадью 27 кв. метров. Происшествия
521
главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2022 год
17 февраля 2023, 09:57
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2022 год
За 2022 год судебными приставами региона в пользу различных категорий взыскателей перечислено 16,8 млрд. рублей. Общество
490
В центре внимания
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
350
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
353
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1377
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
704
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
686
Весь список