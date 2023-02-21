Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов

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Судебные приставы отделения судебных приставов Автозаводского района №1

г. Тольятти обязали жительницу многоквартирного дома убрать складируемый мусор, отремонтировать санузел и произвести дезинфекцию жилого помещения от насекомых.

Жительница г. Тольятти осложняла быт соседям, складируя в своей квартире бытовой мусор. Сбор отходов на территории жилплощади стал причиной того, что квартиру заселили тараканы и мухи. Помимо мусора, в квартире также отсутствовали двери и розетки, местами были повреждены напольное и настенное покрытие, а также было неисправно сантехническое оборудование.

Антисанитарные условия заставили администрацию г.о. Тольятти обратиться с заявлением в суд. Изучив материалы дела, суд обязал женщину привести жилое помещение в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан и отвечающее санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель разъяснил должнице, что в случае неисполнения требований исполнительного документа к ней будут применены меры принудительного характера. Однако аргументы сотрудника Службы не побудили женщину исполнить решение суда в установленный срок. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с местной жительницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Ее также предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Данные меры воздействия дали свой результат. Должница убрала мусор, привела жилую площадь в надлежащий вид и произвела дезинфекцию помещения.