Тольяттинка расплатилась за одежду с помощью найденной карты

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В полицию Тольятти от 47-летней местной жительницы поступило заявление о пропаже банковской карты и списании с ее счета более 26 000 рублей.

В ходе опроса женщина сообщила полицейским, что потеряла банковскую карту. Позже стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района.

Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Оперуполномоченные уголовного розыска узнали в подозреваемой свою подучетную.

Располагая информацией о местах ее возможного нахождения полицейские задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса женщина вину в содеянном признала в полном объеме и пояснила, что нашла карту на улице и решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств, женщина продолжила оплачивать одежду и продукты питания в других торговых точках.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты) и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.