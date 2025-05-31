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Тольяттинец за две тысячи поставил на миграционный учет 17 иностранцев

31 мая 2025 12:24
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Тольяттинец за две тысячи поставил на миграционный учет 17 иностранцев

По данным полицейских местный житель 1971  года рождения незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан в принадлежавшей ему квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, тольяттинец не собирался предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Местный житель ранее не судимый, предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что за свои услуги получил денежное вознаграждение в размере свыше двух тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).  Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские предупреждают: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства - переписку, записи разговоров.

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