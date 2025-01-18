Тольяттинец дома поссорился со знакомым и ударил его ножом

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1997 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего дежурный направил в больницу и по адресу проживания пострадавшего сотрудников органов внутренних дел.

Полицейские опросили местного жителя и врачей, изъяли документы. Мужчина пояснил, что у себя дома с новым знакомым распивал спиртные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого новый знакомый нанес ему телесное повреждение кухонным ножом. пострадавший самостоятельно вызвал медиков, которые его госпитализировали.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1972 года рождения пояснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил хозяина квартиры ножом. В ходе осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, который приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Возбуждено уголовное дело.