Сызранца уличили в незаконном лове рыбы

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Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Сызранского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, на миграционных путях в места нереста).

Органами дознания МВД Шигонского района установлено, что 32- летний житель села Заборовка Сызранского района 06.05.2021, находясь на левом берегу реки Уса, примерно в 3-х километрах от села Комаровка Шигонского района Самарской области, с помощью рыболовной сети осуществил незаконный вылов рыбы, а именно 5 судаков и 4 окуней, причинив ущерб водным биологическим ресурсам в размере 35050 рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, в полном объеме возместил причиненный ущерб.