Сызранские транспортные полицейские приняли участие в стратегической сессии «Семья на первом месте»

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22 июля 2025 года в Сызрани на базе центральной городской библиотеки им. Е.А. Аркадьева состоялась муниципальная стратегическая сессия «Семья на первом месте» в рамках проекта «Вызов», направленная на профилактику социального сиротства и укрепление семейных ценностей.

Мероприятие организовано при участии представителей власти и общественных деятелей.

В данном мероприятии приняли участие начальник отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Рушания Хабибуллина и ветеран Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции в отставке Гюзель Айнуллина, а также представители исполнительной власти.

В ходе работы особое внимание уделялось вопросам семейной политики, включая профилактику социального сиротства и внедрение семьесберегающего подхода с разработкой эффективных критериев для сопровождения семей.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Рушания Хабибуллина в своем выступлении подчеркнула важность межведомственного взаимодействия в решении социально значимых проблем.

Акция «Семья на первом месте» помогает сохранить самое важное – возможность для ребенка вырасти в родной семье.