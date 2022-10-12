Сызранские Госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу трехлетнего малыша

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В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили публикацию в одном из городских информационных порталов со словами благодарности в адрес экипажа ДПС.

Жительница Сызрани в своем обращении пояснила, что двое сотрудников Госавтоинспекции помогли доставить в больницу ее трехлетнего сына, который нуждался в медицинской помощи. В суматохе родители не спросили имена полицейских и запомнили только часть номера полицейской машины.

6 ноября текущего года, в вечернее время инспекторы ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» старший лейтенант полиции Александр Муратов и лейтенант полиции Аяз Пашаев находились на маршруте патрулирования в районе переулка Опорный г. Сызрани. Около 21:30 к ним обратилась женщина с просьбой о помощи. Семья самостоятельно везла малыша, которому срочно требовалась помощь медицинских работников, в больницу, но по дороге у них сломалась машина. Дорожные полицейские без промедления пересадили ребенка и родителей в патрульный автомобиль и доставили в медицинское учреждение, где мальчику была оказана необходимая помощь.

«Мы от всей души благодарим вас за помощь, огромный вам поклон. Здоровья вам, вашим близким и родным», - отметила автор поста.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.