Сызранец поставил на учет 5 иностранцев, помогавших ему в завершении строительства

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Сызранскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца соседней республики 1971 года рождения, а ныне жителя села Усинское Сызранского района, обвиняемого в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что гражданин соседней республики 1971 года рождения, имея вид на жительство в РФ и, проживая в селе Усинское, Сызранского района, решил помочь своему земляку. По его просьбе мужчина зарегистрировал в принадлежащем ему доме в поселке Пионерский Сызранского района супругу обратившегося товарища и его четверых несовершеннолетних детей, являющихся гражданами соседней республики и нуждающимися в регистрации на территории РФ, в дальнейшем, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Сотрудники полиции провели осмотр помещения, опросили соседей и установили, что жилое помещение по месту регистрации граждан соседней республики не предназначено для проживания в нём с малолетними детьми, в том числе в зимний период.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Свою вину он признал в полном объеме.