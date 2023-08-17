Сызранец передавал взятки за сдачу на права

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В рамках реализуемого комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области получены сведения о причастности жителя г. Сызрани, 1989 г.р., к передаче взяток сотрудникам ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» за незаконные действия, выражающиеся в оказании помощи при сдаче теоретической и практической частей экзамена на право управления транспортным средством.

В феврале 2023 года он задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении денежных средств в размере 160 тыс. рублей.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом по г. Сызрань СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Приговором Сызранского городского суда Самарской области

мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159 УК РФ.