Сына экс-главы Самарской области Николая Меркушкина приговорили к семи годам тюрьмы

Первомайский районный суд Пензы приговорил сына экс-главы Мордовии и Самарской области Алексея Меркушкина к семи годам колонии строгого режима за мошенничество, дачу взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 5 сентября сообщил корреспондент «Известий».

Также Меркушкину предстоит выплатить штраф в размере 152 млн 360 тыс. рублей, еще 43 млн рублей суд постановил взыскать с него в пользу «Корпорации развития Республики Мордовия». Его имущество было арестовано.

В 2015 году Меркушкин дал взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Александру Теренькину. В ответ тот должен был отозвать итоги инспекции, которые грозили лишением лицензии Мордовпромстройбанку. Кроме того, бывший министр целевых программ выводил средства из Актив Банка. Нанесенный ущерб был оценен в 1,6 млрд рублей.

Бывшего министра целевых программ задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, когда он собирался лететь в Минск. По версии следствия, Меркушкин также провел махинации с продажей «Мордовэкспоцентра» в собственность ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» (ее акционер — правительство региона). Согласно договору купли-продажи, цена объекта была определена в размере 271 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость составляла около 54 млн рублей.