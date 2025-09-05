Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Сына экс-главы Самарской области Николая Меркушкина приговорили к семи годам тюрьмы

5 сентября 2025 13:39
161
Первомайский районный суд Пензы приговорил сына экс-главы Мордовии и Самарской области Алексея Меркушкина к семи годам колонии строгого режима за мошенничество, дачу взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 5 сентября сообщил корреспондент «Известий».

Также Меркушкину предстоит выплатить штраф в размере 152 млн 360 тыс. рублей, еще 43 млн рублей суд постановил взыскать с него в пользу «Корпорации развития Республики Мордовия». Его имущество было арестовано.

В 2015 году Меркушкин дал взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Александру Теренькину. В ответ тот должен был отозвать итоги инспекции, которые грозили лишением лицензии Мордовпромстройбанку. Кроме того, бывший министр целевых программ выводил средства из Актив Банка. Нанесенный ущерб был оценен в 1,6 млрд рублей.

Бывшего министра целевых программ задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, когда он собирался лететь в Минск. По версии следствия, Меркушкин также провел махинации с продажей «Мордовэкспоцентра» в собственность ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» (ее акционер — правительство региона). Согласно договору купли-продажи, цена объекта была определена в размере 271 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость составляла около 54 млн рублей.

