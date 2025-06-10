Судебные приставы взыскали штраф за нелегальную продажу табака в Чапаевске

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Судебные приставы г. Чапаевска взыскали 150 тысяч рублей уголовного штрафа, назначенного женщине за незаконную продажу немаркированных табачных изделий.

Женщина приобрела около 1300 пачек табачной продукции, которую планировала реализовывать в одном из торговых павильонов. О том, что продукция немаркированная женщина знала. На этот факт указывала и низкая закупочная цена. В ходе осмотра павильона нелегальный товар был обнаружен и изъят из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и обязал выплатить уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Чапаевска было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав уведомил должницу о необходимости уплаты штрафа в установленный срок во избежание негативных последствий. Вместе с тем сотрудник ведомства принял ряд мер, направленных на взыскание уголовного штрафа, в том числе ограничил ее в праве выезда за пределы страны.

Будучи уведомленной о том, что уголовный штраф может быть заменен на реальное лишение свободы, женщина оплатила задолженность в полном объеме.