Судебные приставы в Самаре взыскали с виновника ДТП долг за причиненный ущерб

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Судебные приставы г. Самары взыскали с виновника ДТП в пользу владельца пострадавшей машины 160 тысяч рублей.

Владелец отечественного автомобиля стал участником дорожно-транспортного происшествия. На одной из улиц города в него въехала иномарка. В результате «легковушка» сильно пострадала и выплаченная страховой фирмой компенсация не смогла покрыть все расходы, что легли на владельца отечественного автомобиля. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением в отношении виновника ДТП.

Суд рассмотрев материалы дела принял решение удовлетворить требования истца и обязать владельца иномарки выплатить пострадавшему материальный ущерб в размере 160 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. В отношении виновника ДТП возбудили исполнительное производство.

Сотрудники Службы предупредили должника, что в случае непогашения задолженности к нему могут быть применены меры принудительного взыскания. Также в отношении мужчины были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 11 тысяч рублей и об обращении взыскания на заработную плату и иные денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к тому, что задолженность в 160 тысяч рублей и исполнительский сбор были полностью погашены. Денежные средства были возвращены пострадавшему в ДТП мужчине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.