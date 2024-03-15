Я нашел ошибку
Главные новости:
На горнолыжном курорте в Сочи умерла туристка из Самары
На горнолыжном курорте в Сочи умерла туристка из Самары
На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний
На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний
В Тольятти на пожаре пострадали двое детей
В Тольятти на пожаре пострадали двое детей
В Самаре завершилось строительство крытого футбольного манежа.
В Самаре завершилось строительство крытого футбольного манежа
В ИК-26 УФСИН России по Самарской области проведен патриотический концерт
В ИК-26 УФСИН России по Самарской области проведен патриотический концерт
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
Ежегодно увеличивается охват противовирусной терапией пациентов с вирусным гепатитом С
Ежегодно увеличивается охват противовирусной терапией пациентов с вирусным гепатитом С
В Жигулёвске продолжают капитальный ремонт ДК «Юбилейный»
В Жигулёвске продолжают капитальный ремонт ДК «Юбилейный»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
0.1
EUR 100.26
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы убедили самарскую семью переехать из аварийного жилья

15 марта 2024 09:54
291
Судебные приставы убедили самарскую семью переехать из аварийного жилья

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары смогли убедить семью переехать в активно развивающийся жилой микрорайон города. Благоустроенная квартира была предоставлена семье по господдержке.

Дом, в котором проживало несколько человек, подлежит расселению. Для жильцов были куплены новые благоустроенные квартиры в молодом микрорайоне города. Только вот семья из четырех человек не хотела переезжать, ссылаясь на то, что очень привыкла к старому месту.

В отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары поступили исполнительные документы о выселении семьи. Судебный пристав-исполнитель поговорил с членами семьи, объяснил, что проживать в ветхом жилье не просто не комфортно, но и небезопасно.

После этого родители с детьми поехали по месту нахождения новой квартиры. Просторное жилье произвело на них положительное впечатление и они согласились на переезд.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За езду в нетрезвом виде тольяттинец лишился автомобиля
14 марта 2024, 11:25
За езду в нетрезвом виде тольяттинец лишился автомобиля
Автомобиль отечественного производства конфисковали и передали в доход государства. Происшествия
339
Самарец вспомнил о долге перед ребенком после ареста иномарки
12 марта 2024, 10:59
Самарец вспомнил о долге перед ребенком после ареста иномарки
Мужчина изыскал денежные средства и оплатил задолженность в размере 200 тысяч рублей. Происшествия
419
Алиментщик из Чапаевска не мог выехать за границу, пока не выплатил ребенку 580 тысяч
07 марта 2024, 09:32
Алиментщик из Чапаевска не мог выехать за границу, пока не выплатил ребенку 580 тысяч
Мужчина частично перечислял часть доходов своему ребенку, но через некоторое время выплаты прекратились. Происшествия
492
В центре внимания
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
82
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
15 марта 2024  11:56
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
169
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024  11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
127
В Самарской области работает общественная горячая линия связи с избирателями
15 марта 2024  10:57
В Самарской области работает общественная горячая линия связи с избирателями
155
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
15 марта 2024  10:28
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
182
Весь список