Судебные приставы убедили самарскую семью переехать из аварийного жилья

291

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары смогли убедить семью переехать в активно развивающийся жилой микрорайон города. Благоустроенная квартира была предоставлена семье по господдержке.

Дом, в котором проживало несколько человек, подлежит расселению. Для жильцов были куплены новые благоустроенные квартиры в молодом микрорайоне города. Только вот семья из четырех человек не хотела переезжать, ссылаясь на то, что очень привыкла к старому месту.

В отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары поступили исполнительные документы о выселении семьи. Судебный пристав-исполнитель поговорил с членами семьи, объяснил, что проживать в ветхом жилье не просто не комфортно, но и небезопасно.

После этого родители с детьми поехали по месту нахождения новой квартиры. Просторное жилье произвело на них положительное впечатление и они согласились на переезд.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.