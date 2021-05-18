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Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова

18 мая 2021 12:26
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Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова

В Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу бывшего руководителя регионального фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Экс-чиновника осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Обвинение главы фонда разделено на три эпизода. Первый касается покупки территории завода клапанов в 2015 году. По версии следствия, СОФЖИ заплатил за этот земельный участок 57,9 миллиона рублей, что в несколько раз выше реальной стоимости площадки.

Второй — повторная оплата сноса военного городка на 19-м километре Московского шоссе. За эти работы, как считают правоохранители, из бюджета фонда выделили 59,2 миллиона рублей. Причем документы на эти работы помогал составить руководитель строительной компании «Евроальянс» Евгений Вагнер. Предпринимателя также признали виновным в мошенничестве.

Третий эпизод касается вывода 62 гектаров земли в Тольятти. Участок оценили в 361 миллион рублей. Эта территория предназначалась для строительства сооружения Прибрежного парка. Как считают следователи, после вывода земля стала принадлежать фирме, которую основали представители СОФЖИ и две сторонние конторы.

Уголовное дело Реналя Мязитова расследовали около года. Примерно столько же времени заняло рассмотрение материалов в Самарском областном суде. В середине ноября 2020 года экс-чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Евгению Вагнеру же назначили наказание в виде 3 лет в колонии общего режима. Также обоих осужденных обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Практически сразу адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор. Рассматривали апелляцию в Самарском областном суде почти 4 месяца. И вот каким было решение.

— Несмотря на то, что судьи достаточно подробно изучили все материалы дела и наши замечания, которые касались ошибок, приговор оставили без изменений. Следующая инстанция — это кассационный суд. Если вердикт Самарского районного суда и дальше будет не отменен и не пересмотрен, то обратимся в Верховный суд, — пояснила 63.RU адвокат Реналя Мязитова Ольга Белова.

Фото pixabay.com

Теги: Реналь Мязитов СОФЖИ суд

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