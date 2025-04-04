Суд оправдал самарского режиссера по делу о растлении

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Во вторник, 1 апреля, Самарский областной суд вынес оправдательный приговор театральному режиссеру Григорию Бересневу. Суд полностью снял с него все обвинения, позволив ему восстановить честное имя и вернуться к профессиональной деятельности.

«Григория обвиняли в том, что он читал с подростками никем и никогда не запрещенный спектакль. Просто читал! Но там были нецензурные слова и рассказы о плохих девочках», — сообщила член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Береснев оказался под следствием из-за постановки спектакля, основанного на произведении, написанном английским драматургом Ребекки Причард «Дворовая девчонка» о неблагополучных девушках-подростках. Его замысел был прост: предостеречь молодежь от пагубных привычек, ранних связей и преступного будущего. Однако содержание пьесы, в которой использовались нецензурные слова, вызвало возмущение у ряда активистов, которые увидели в ней признаки противоправных действий, пишет ГТРК-Самара.

В результате режиссеру предъявили обвинения сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса, включая:

Ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера

Ст. 242 УК РФ – распространение порнографии

Ст. 135 УК РФ – развратные действия без насилия в отношении несовершеннолетних

Ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

За чтение пьесы ему грозило до 25 лет колонии. Однако экспертизы и мнение независимых специалистов подтвердили, что произведение не содержит запрещенного контента и не подпадает под указанные статьи. В ходе разбирательства прокуратура отказалась от обвинений по большинству пунктов, оставив только статью о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Первоначально Береснева признали виновным, но освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. Однако защита не согласилась с этим решением и подала апелляцию. В итоге Самарский областной суд полностью оправдал режиссера.