Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» арендовали двоих игроков
«Крылья Советов» арендовали двоих игроков
Синоптики обещают аномально тёплый апрель в Самарской области
Синоптики обещают аномально тёплый апрель в Самарской области
«Крылья Советов-2» бронзовые призёры предсезонного турнира в Нижегородской области
«Крылья Советов-2» бронзовые призёры предсезонного турнира в Нижегородской области
В Самаре горел дом на 450 кв. метрах
В Самаре горел дом на 450 кв. метрах
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков
В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков
Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе
В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества пройдет в Музее Рязанова
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Кристины Кривцовой
В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд Москвы оштрафовал Центробанк России из-за двух пистолетов

17 февраля 2025 09:21
132
Суд Москвы оштрафовал Центробанк России из-за двух пистолетов

Савёловский суд Москвы принял решение оштрафовать Центробанк России за нарушение правил хранения двух пистолетов. Нарушение было выявлено во время проверки одного из зданий финансового регулятора.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП России... назначить административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в документах.

При этом размер штрафа в материалах не указывается.

Уточняется, что инспекторы Росгвардии выявили нарушение во время выездных проверок. Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи» и находились в оружейной комнате Центробанка. Таким образом, по мнению инспекторов, ЦБ нарушил закон, так как регулятор хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
142
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
416
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
734
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
748
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1415
Весь список