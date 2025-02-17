Суд Москвы оштрафовал Центробанк России из-за двух пистолетов

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Савёловский суд Москвы принял решение оштрафовать Центробанк России за нарушение правил хранения двух пистолетов. Нарушение было выявлено во время проверки одного из зданий финансового регулятора.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП России... назначить административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в документах.

При этом размер штрафа в материалах не указывается.

Уточняется, что инспекторы Росгвардии выявили нарушение во время выездных проверок. Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи» и находились в оружейной комнате Центробанка. Таким образом, по мнению инспекторов, ЦБ нарушил закон, так как регулятор хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся.