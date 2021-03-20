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Стая бродячих собак оккупировала территорию площади Памяти в Самаре

20 марта 2021 10:48
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Стая бродячих собак оккупировала территорию площади Памяти в Самаре

Жители Самары массово начали жаловаться на стаю бездомных собак, которые обосновались в центре города, рядом с площадью Памяти на ул. Мичурина. По словам очевидцев, в стае около 7-10 больших собак, которые оккупировали территорию и начинают проявлять агрессию, если кто-то проходит мимо них.

- Здесь такое место, здесь всегда гуляют собачники, семьи с детьми. Видимо кто-то прикормил, и они здесь обосновались. Еще недели 2 назад такого не было, потом появились две, а потом целая стая, - рассказывает Евгений. - Так ведь загрызут и питомца, и хозяина, или, чего хуже, ребёнка. 

- Ходить до жути страшно! Я каждый день хожу через эту площадь на работу и с работы, бывает, что поздно вечером. Когда возвращалась вчера, увидела, попыталась пойти на другую сторону - но они видимо почуяли, и то ли специально, то ли просто так перешли на другую сторону. Прямо буквально окружили с двух сторон. Пришлось идти вообще в обход, совсем по другому пути, даже не в сторону дома. Потому что страшно. Набросятся, и никто не поможет - просто не успеют. 

- Три дня назад видела, как собаки преградили дорогу женщине. Не напали, слава Богу, но стали близко подходить и лаять. А если на её месте окажется ребёнок? Как вообще такое могли допустить, что в людном месте, в центре города, огромная стая пугает народ? - задается вопросами Ольга.

Будут ли заниматься отловом представители соответствующих служб - пока неясно. Во всяком случае, судя по тому, что проблема остается актуальной до сегодняшнего дня, этим никто не занимался, пишет ПроГородСамара.

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