Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий

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Появилась дополнительная информация о гибели человека в самарском порту, где обрушился кран.

— По предварительным данным, во вторник, 20 февраля, в самарском речном порту упал портальный кран. В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ погиб работник 1964 года рождения, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Теперь правоохранители будут расследовать уголовное дело. Его возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», пишет 63.ру.

При этом, по информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, помимо погибшего есть и пострадавшие. Так, еще трех рабочих госпитализировали. Кроме того, парламентарий сообщил, что кран обрушился, когда его распиливали на металлолом.