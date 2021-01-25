Стали известны детали ДТП со скорой помощью в Самаре

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Полицейские рассказали некоторые детали массового ДТП, которое произошло 24 января, в воскресенье, в Самаре, пишет 63.ру.

— Авария произошла примерно в 19:12, около дома № 67б на Мориса Тореза. Скорая ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами по улице Авроры в направлении Аэродромной. При проезде перекрестка с улицей Мориса Тореза на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». В результате «Газель» опрокинулась. После столкновения «Газель» задела «Тойоту» под управлением водителя 1974 года рождения, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Александр Чилингарян