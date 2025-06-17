Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула.

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Общая сумма выявленной незадекларированной валюты превысила 60 тысяч евро.

В «зеленом» коридоре сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара для проверки остановили несколько человек. По результатам таможенного контроля были возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ст.16.4 КоАП РФ, в одном случае превышение составило 630 долларов, во втором – более 17 тысяч долларов США. Третий гражданин имел при себе

30 тысяч евро, что является крупным размером нарушения, ответственность за которое установлена ч.1. ст. 200.1. Уголовного кодекса РФ. При опросе все нарушители пояснили, что с порядком перемещения наличной валюты не знакомы, а на информационные стенды и информацию, передаваемую по громкой связи в аэропорту, не обратили внимания.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов прокомментировал: «Нами неоднократно выявлялись подобные нарушения. Проведенный анализ их причин показал, что не все пассажиры уделяют должное внимание порядку перемещения наличных денежных средств. В очередной раз призываем пассажиров обращать внимание на информационные стенды в зонах прилета и вылета, а также, при возникновении сомнений, обращаться к сотрудникам таможни, находящимся перед входом в «зеленый» коридор».