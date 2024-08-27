Сразу два ДТП сегодня произошли в Красноярском районе

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Сегодня на 10 километре трассы Р-229 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 07:21 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 41 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

К месту ДТП был направлен расчет пожарно – спасательной части № 151 Отряда № 41 в количестве 3 человек, а также сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что произошло столкновение четырех легковых автомобилей: LADA Kalina Cross , ВАЗ 2110, Hyundai Solaris и Lexus.

Пострадавших, к счастью, нет.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели стабилизировали транспортные средства и отключили системы электропитания автомобилей во избежание возгорания.

В 10:09 диспетчеру того же Отряда поступило сообщение о ДТП на подъезде к городу Самара на трассе М-5.

К месту ДТП был направлен расчет пожарно – спасательной части № 151 Отряда № 41 в количестве 4 человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: Chevrolet Lacetti и Volkswagen Polo.

К сожалению, пострадали 2 человека.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, стабилизацию транспортных средств.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверки, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"