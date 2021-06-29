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Спасатели на пляже в Жигулевске вернули к жизни ребенка

29 июня 2021 12:58
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Спасатели на пляже в Жигулевске вернули к жизни ребенка

27 июня спасатели Поисково-спасательного отряда города Жигулевск на акватории городского пляжа спасли и вернули к жизни мальчика 2015 года рождения.

События начали разворачиваться в 11.20. Женщина с двумя детьми 6 и 7 лет находилась около воды. В какой- то момент она заметила, что младшего нет у воды, и стала звать на помощь.

Спасатели в течение пяти минут подняли мальчика с глубины 3,5 метра, доставили до берега. Ребенок не дышал. Спасатели приступили к оказанию первой помощи. Мальчика привели в сознание и в 11.40 передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: Жигулевск ПСС ЧП на воде ЧП с детьми

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