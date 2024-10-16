Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения трех львов

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В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка СК, передает РИА Новости.

"Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы", — говорится в публикации.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.

Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма.

Фото: pxhere.com