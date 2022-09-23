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Сотрудница банка из Тольятти сберегла 170 тысяч доверчивой пенсионерке

Если бы не бдительность Ольги Лапаевой, 96-летняя бабушка оформила кредит и отдала бы все деньги телефонным мошенникам.

29 августа текущего года на телефон 96-летней пенсионерки из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили женщине, что мошенники хотят оформить на ее имя кредит, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет.

Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась оформить кредит на сумму 173 000 рублей. Сотрудница офиса – Ольга Лапаева стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумму, и узнав о телефонном звонке сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Ольга разъяснила все пенсионерке и сообщила об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у 96-летней бабушки. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Николай Шахов вручили Ольге Владимировне благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

«Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед, я убедила женщину не совершать необдуманный поступок - перевод денег неизвестным людям и сообщила о подозрительной сделке в полицию», - резюмировала сама Ольга.

«Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».