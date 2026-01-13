Сотрудники полиции устанавливают местонахождение жителя Тольятти, скрывшегося от органов следствия

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Портнова Виталия Федоровича 1970 года рождения, уроженца Самарской области города Тольятти, который скрылся от органов следствия и объявлен в Федеральный розыск.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района в отношении разыскиваемого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105, ч.2 ст.210, ч.2ст.209, ч.2 ст.162 возбуждены уголовные дела.

Он подозревается в совершении бандитизма и убийства в составе организованной преступной группы.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 50 - 55 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, стрижка на лысо.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482)93-40-38, 93-40-89 (93-42-24), 8(8482) 93-40-05 либо 112.