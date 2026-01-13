Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение жителя Тольятти, скрывшегося от органов следствия

195
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение жителя Тольятти, скрывшегося от органов следствия

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Портнова Виталия Федоровича 1970  года рождения, уроженца Самарской области города Тольятти,  который скрылся от органов следствия  и объявлен в Федеральный розыск.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района  в отношении разыскиваемого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105, ч.2 ст.210, ч.2ст.209, ч.2 ст.162 возбуждены уголовные дела.

Он подозревается в совершении бандитизма и убийства в составе организованной преступной группы.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 50 - 55 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, стрижка на лысо.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482)93-40-38, 93-40-89 (93-42-24), 8(8482) 93-40-05 либо 112.

