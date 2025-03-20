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Сотню патронов хранил пенсионер на всякий случай в Безенчукском районе

20 марта 2025 12:20
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Сотню патронов хранил пенсионер на всякий случай в Безенчукском районе

Полицейские изъяли у сельского жителя 97 патронов, пригодных к использованию.

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Безенчукскому району поступила информация о причастности местного жителя к незаконному обороту боеприпасов.

Сотрудники  полиции, проверяя информацию, в присутствии понятых с разрешения хозяина провели осмотр жилища и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли 97 предметов, похожих на патроны.

Как пояснил ранее не судимый 68-летний местный житель, он хранил патроны с 1983 года, хотя и знал, что это незаконно.

Изъятое оперуполномоченные направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин незаконно хранил патроны заводского производства, пригодные для стрельбы.

В настоящее время Отделом дознания О МВД России по Безенчукскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов). Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» освобождается от уголовной ответственности.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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