Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси

Сервис городских поездок Drivee проанализировал обращения пользователей и составил топ популярных вещей, которые пассажиры обычно забывают после поездок.
Чаще всего в 2023 году в автомобиле оставляли сумки и пакеты, а также предметы одежды и аксессуары. Среди последних лидируют очки, зонты, а также головные уборы и перчатки, количество которых увеличилось с наступлением холодов. Кроме того, в список часто забываемых в автомобиле вещей вошли мобильные телефоны, планшеты, зарядные устройства и другие гаджеты. Следом в рейтинге идут кошельки и банковские карты. Также пассажиры зачастую оставляют ключи, книги и документы.
Топ-5 популярных категорий вещей, забытых пассажирами Drivee в автомобиле
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1
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Сумки и пакеты
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25%
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2
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Аксессуары и одежда
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19%
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3
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Мобильные телефоны и гаджеты
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15%
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4
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Банковские карты
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12%
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5
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Кошелек
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10%