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Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
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Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси

11 января 2024 13:27
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Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси

Сервис городских поездок Drivee проанализировал обращения пользователей и составил топ популярных вещей, которые пассажиры обычно забывают после поездок.

Чаще всего в 2023 году в автомобиле оставляли сумки и пакеты, а также предметы одежды и аксессуары. Среди последних лидируют очки, зонты, а также головные уборы и перчатки, количество которых увеличилось с наступлением холодов. Кроме того, в список часто забываемых в автомобиле вещей вошли мобильные телефоны, планшеты, зарядные устройства и другие гаджеты. Следом в рейтинге идут кошельки и банковские карты. Также пассажиры зачастую оставляют ключи, книги и документы. 

Топ-5 популярных категорий вещей, забытых пассажирами Drivee в автомобиле

 

1

Сумки и пакеты

25%

2

Аксессуары и одежда

19%

3

Мобильные телефоны и гаджеты

15%

4

Банковские карты

12%

5

Кошелек

10%
Теги: Опрос

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