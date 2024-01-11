Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси

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Сервис городских поездок Drivee проанализировал обращения пользователей и составил топ популярных вещей, которые пассажиры обычно забывают после поездок.

Чаще всего в 2023 году в автомобиле оставляли сумки и пакеты, а также предметы одежды и аксессуары. Среди последних лидируют очки, зонты, а также головные уборы и перчатки, количество которых увеличилось с наступлением холодов. Кроме того, в список часто забываемых в автомобиле вещей вошли мобильные телефоны, планшеты, зарядные устройства и другие гаджеты. Следом в рейтинге идут кошельки и банковские карты. Также пассажиры зачастую оставляют ключи, книги и документы.

Топ-5 популярных категорий вещей, забытых пассажирами Drivee в автомобиле