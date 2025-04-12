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Соседи поставили ворота, мешавшие жительнице Большечерниговского района проехать к дому

12 апреля 2025 13:06
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Соседи поставили ворота, мешавшие жительнице Большечерниговского района проехать к дому

Прокуратурой Большечерниговского района Самарской области проведена проверка по обращению 60-летней жительницы поселка Глушицкий об обеспечении проезда к ее дому.

В рамках проведенной проверки было установлено, что соседи заявительницы самовольно возвели ворота и забор на территории общего пользования, которые препятствовали проезду к дому пенсионерки.

Устранить нарушения добровольно по требованию сотрудника муниципального земельного контроля соседи отказались, что послужило основанием для обращения прокурора в суд, с требованиями о возложении обязанности демонтировать самовольно возведенные забор и ворота, которые были удовлетворены.

Суд требования прокурора удовлетворил.

Исполнение судебного решения взято прокурором района на контроль.

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