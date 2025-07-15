СМИ: в Самаре обстреляли трамвай

121

Информацию опубликовали 14 июля представители департамента транспорта города Самары. В ТГ-канале ведомства вечером появилось тревожное сообщение в сопровождении грустно вздыхающего эмодзи. «Сегодня в 16:28 неизвестные обстреляли вагон трамвая маршрута №22(970) на ул. Ставропольская/ост. Школа в направлении ул. 22-го Партсъезда», — говорилось в нем.

Представители департамента, впрочем, успокоили граждан тем, что пострадавших не было, а движение трамваев восстановилось. Через несколько минут исходное сообщение было удалено. Вместо него появилось более нейтральное извещение с заголовком «Мы следим за безопасностью и комфортом наших пассажиров!».

В нем говорится, что на остановке «Школа» кондуктор трамвая №22 обнаружил некое «механическое повреждение стекла задней правой двери», пишет Обоз-инфо.

Из-за этого было остановлено движение трамваев № 7, 13, 19, 20, 21 и 22. Об «обстреле» больше нет ни слова, но представители дептранса вновь уверили, что «трамвайчики поехали».

Была ли стрельба,теперь выяснят сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Самарской области, проводится проверка по факту повреждения общественного транспорта.

«В настоящее время транспортное средство осмотрено. Проводится необходимый комплекс мероприятий, в рамках которых также опрошены работники транспортной компании и изъяты записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.