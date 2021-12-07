Смертельное ДТП в Волжском районе: один погиб, трое пострадали

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6 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибло.

Одно из ДТП произошло в 17:00 в Волжском районе. Водитель 1968 года рождения, стаж вождения которого составляет 21 год, двигался на автомобиле «ВАЗ-210740» по автомобильной дороге М-5 "Урал" со стороны п. Просвет в направлении г. Самары. По предварительно информации, на 31 км 600 м автодороги, водитель допустил выезд на полосу автомобильной дороги, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ», под управлением водителя 1976 года рождения. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, до приезда врачей скорой помощи. Три пассажира «ВАЗ-210740», 1989, 1990 и 1998 года рождения, были госпитализированы в медицинское учреждение.