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Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись груженный автомобилями полуприцеп и КАМАЗ

17 апреля 2022 12:03
84
Смертельное ДТП в Самарской области: столкнулись груженный автомобилями полуприцеп и КАМАЗ

Смертельное ДТП произошло 894 километре трассы М-5 16 апреля. КАМАЗ во встречном направлении столкнулся со сцепкой автовоза. Легковые автомобили на автовозе от столкновения раскидало по дороге. Водитель КАМАЗа погиб. Для его извлечения из кабины аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей. В 15.13 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд города Сызрань. Спасатели использовали гидравлический инструмент для деблокирования водителя из кабины аварийного автомобиля. В 16.55 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать безопасную скорость и дистанцию между автомобилями, сообщает ПСС.

Теги: ДТП

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