Смертельное ДТП в Самаре, погибла девушка

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Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте дтп в Самаре. Сегодня, 28 июля в 03:10 водитель-мужчина, управляя транспортным средством Hyundai Solaris, двигался по улице Алма-Атинская со стороны улицы Стара-Загора.

В пути следования, в районе дома №200 по улице Алма-Атинская, при совершении поворота налево, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя-мужчины, двигавшегося по улице Алма-Атинской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. Погибла пассажирка автомобиля Lada Granta.