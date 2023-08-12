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Смертельное ДТП в Похвистневском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего: сегодня, 12 августа, около 11-50 час. на 144 км а/д «Самара-Бугуруслан» произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ.

Данная информация в настоящее время проверяется, будут назначены необходимые автотехнические экспертизы.

На месте ДТП скончался 67-летний водитель автомобиля LADA Kalina. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО