Смертельное ДТП в Красноярском районе: 2 пассажира Kia Rio погибли

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ДТП произошло рано утром 12 февраля недалеко от поселка Кривое озеро.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария случилась в 5:50. 36-летний мужчина на Kia Rio двигался по 1055-му км М5 "Урал". По пути он влетел в стоящий на дороге КамАЗ. Погибли два пассажира иномарки - 38 и 36 лет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.



На месте ДТП находятся полицейские, медики, специалисты ПСО № 41 противопожарной службы. Работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует прокурор Красноярского района Евгений Московцев, рассказали в надзорном ведомстве, пишет Сова.

Фото: облМВД